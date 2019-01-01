со своим эскизом!
со своим эскизом!
Авторов самых интересных эскизов выберет Анна Милл(Блогер, баскетболистка)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование акции – «Твои кастомные кроссовки» (далее – «Акция»)
1.1. Акция направлена на популяризацию бренда (ТЗ) Parimatch (Париматч) и проводится с целью увеличения интереса к баскетболу.
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой. Определение победителей Акции не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим Правилам. Для того чтобы принять участие в Акции, не требуется совершать какую-либо покупку.
Территория проведения Акции: Российская Федерация. Интернет сайт: pmbonus.best/custom
2. Информация об организаторе Акции
2.1. Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ» (далее – Организатор).
2.2. Адрес места нахождения: 344011, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70д, этаж 7, помещение 2. 2.3. Интернет-сайт: https://www.parimatch.ru/
3. СРОКИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1 Срок проведения Акции – с 08 июля 2021 года с 12:00 (UTC+3) по 30 августа 2021 года до 23:59 (UTC+3),
3.2. Сроки, указанные в п.3.1. настоящих Правил и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.
3.2.1. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
4.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
4.2 К участию в Акции допускаются физические лица, которые прошли процедуру регистрации и идентификации на сайте https://www.parimatch.ru.
4.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.
4.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.
4.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.
4.6. Всю ответственность за произведения, созданные Участниками настоящей Акции согласно п.5.3. Акции, несут сами Участники, в случае предъявления к Организатору претензий относительно указанных в настоящем пункте произведений (включая использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц), Участники принимая участие в настоящей Акции, обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно, без привлечения Организатора.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. В период проведения Акции согласно п.3.1. настоящих правил, потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.parimatch.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.
5.2. Воспользоваться настоящим Акционным предложением можно 1 (один) раз, в течение срока проведения настоящей Акции.
5.3. Участник должен разукрасить 3D модель кроссовок на сайте акции и указать номер своего игрового счета, а также заключить пари на сумму не менее 500 рублей с коэффициентом от 1.7 на сайте https://www.parimatch.ru. Исключением являются пари, заключенные с использованием приложения «Париматч Lite».
5.4. Все Участники выполнившие условия настоящей Акции получают 1000 бонусных рублей на сайте https://www.parimatch.ru.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Победителем Акции признается каждый 23 (двадцать третий) участник, выполнивший все условия настоящей Акции.
6.2. После проведения Организатором проверки выполнения Участниками всех условий настоящей Акции, Участник победитель может получить следующие подарки из расчета 1 (один) победитель получает:
6.2.1 Каждый 23 (двадцать третий) Участник, выполнивший все условия настоящей Акции, признается победителем настоящей Акции и получает:
- Пару баскетбольных кроссовок Nike mamba fury 6; - 5000 бонусных рублей на свой игровой счет, на сайте https://www.parimatch.ru.
6.2.2. Каждый Участник, который выполнил все условия настоящей Акции, но не был признан победителем получает: - 1000 бонусных рублей на свой игровой счет, на сайте https://www.parimatch.ru.
6.2.3. Среди всех участников акции, приславших эскизы жюри акции – Анна Милл(Баскетбольный блогер) выберет 10 участников акции, приславших самые интересные эскизы по мнению жюри.
6.2.4. Эскизы участников акции будут выгружены на голосование в телеграм канал Sports.ru.
6.2.5. Участник акции, за чей эскиз проголосовали наибольшее количество пользователей телеграм канала Sports.ru также получит кастомные кроссовки по своему эскизу.
7. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД
7.1 Общий подарочный фонд состоит из:
Баскетбольные кроссовки Nike mamba fury 6 - 10 пар; Бонусные рубли на сайте https://www.parimatch.ru/ - 292 000 бонусных рублей
7.2. Общий подарочный фонд Акции может быть увеличен в зависимости от количества Участников, принимающих участие в настоящей Акции.
8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ БОНУСНЫХ РУБЛЕЙ
8.1 Бонус начисляется на игровой счёт победителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оглашения результатов при условии, что победитель Акции на момент участия в ней уже прошел процедуру регистрации и идентификации на сайте https://www.parimatch.ru. Если на момент участия в Акции победитель Акции не прошел процедуру регистрации и идентификации на сайте https://www.parimatch.ru, то бонус начисляется в течение 7 рабочих дней после идентификации на сайте https://www.parimatch.ru.
8.2 Бонусы – бонусные рубли, которые могут быть начислены на игровой счет участника акции в букмекерской конторе Париматч (ООО «БЕТРИНГ») на сайте http://new.parimatch.ru/ Организатора Акции (при наличии регистрации), и служащие условием участия в пари (не являются наличными денежными средствами и их эквивалентами, а также не относятся к безналичной форме расчетов)
8.3 Для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции в течение 14 (четырнадцать) дней после начисления Бонуса необходимо отыграть Бонус, т.е. заключить пари на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 3 раза с коэффициентом не менее 1.70. Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции будет временно ограничена до выполнения данного условия.
8.4 Настоящие условия могут быть изменены и дополнены. Компания оставляет за собой право отказать в предоставлении бонуса без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета возникнут подозрения в нарушении честности игры или применении стратегий, которые компания по своему усмотрению считает злоумышленными. В спорных ситуациях решение администрации является окончательным.
8.5 В случае отказа победителя от подарка организатор в праве распорядится подарком на своё усмотрение.
9. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКА КРОССОВОК
9.1 Для получения кроссовок, Победитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Организатором уведомления по электронной почте о победе в настоящей Акции, обязан по электронной basket23@parimatch.ru выслать следующую информацию и сканы (фото) копии документов:
• копию страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации;
• согласие на обработку персональных данных;
• номер мобильного телефона для связи с курьером;
• фактический адрес проживания для доставки подарка курьером;
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
Копии указанных в настоящем пункте документов принимаются форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF, должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
9.2 Кроссовки Победителям настоящей Акции вручаются Организатором, посредствам отправки Почтой России или курьерской службой, в течении 7 (семи) календарных дней, с даты предоставления соответствующих документов согласно п.9.1 настоящих правил Акции.
9.3 Дата вручения Победителю подарка, определяется по дате её передачи Победителю представителем курьерской служб или Почты России.
9.4 Организатор не несет ответственности и не осуществляет повторную доставку подарка в случае предоставления Победителем неверных фамилии, имени или почтового адреса, номера мобильного телефона, а также в случае отказа Победителя/представителя предъявить паспорт и/или подписать Акт приема-передачи подарка и отсутствия получателя по указанному им адресу.
9.5 Организатор не отвечает за последствия ошибок Участника Акции.
9.6 Подарок вручается только на территории Российской Федерации.
9.7 Правилами и Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков. Все невостребованные Подарки остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
9.8 В случае отказа победителя от подарка или в случае отсутствия по вине победителя связи с курьером для получения подарка, подарок считается не востребованным, Организатор в праве распорядится подарком на своё усмотрение.
10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами Акции, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в раках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;
10.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством; 2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента; 3) использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной акции по сетям электронной связи; 4) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров, на рекламу которых направлена акция;
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте https://www.parimatch.ru/;
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ;
10.6. Организатор акции осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
11.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
11.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице:
11.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
11.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.
11.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.
11.6. Участник одновременно может участвовать только в одной Акции, предлагаемой Организатором.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.
12.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
12.3. Акция также может быть прекращена / приостановлена/ отменена по инициативе Организатора без объяснения причин, за исключением если исчерпан Фонд Акции (Информация о прекращении и/или приостановлении, продлении и/или внесении изменений в Правила Акции доводится до участников Акции не менее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений (срок уведомления) путем размещения информации на интернет-странице :
12.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.